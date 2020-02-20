نجوم الفن يشيدون بدور حمد الشرقي في دعم "الفجيرة للفنون"

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الفني الأضخم في الإمارات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، المقرر انعقادها في الفترة من 20 - 28 فبراير /شباط الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بمشاركات فنية ضخمة، ضمن عدد كبير من نجوم الفن بالعالم أجمع، والذين ثمنوا الدور الريادي الكبير للشيخ راشد الشرقي من خلال إطلاقه لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، التي تستهدف شباب المبدعين في الأدب.

كما أشادوا بالهدف القوى من إقامة مهرجان " الفجيرة الدولي للفنون " الذي يقدر الدور الفعال للقوة الناعمة، ويعمل على خلق مناخ فني بإمتياز بالإمارة.

وأعربت الفنان رانيا يوسف عن سعادتها الكبيرة للمشاركة بالدورة الثالثة للمهرجان، مؤكدة أنه بالرغم من انشغالها بتصوير العديد من الأعمال الفنية وقرب حلول رمضان، الإ أنها حريصة كل الحرص على حضور المهرجان، نظرًا لانه من اهم المهرجانات المتواجدة على الساحة الفنية والأدبية بالوقت الحالي، الأمر الذي يعود لاختلافه وعدم نمطيته، حيث انه يجمع ألوانًا متعددة من الفنون التي ترغب في الاطلاع عليها، وأن تتعرف على إمارة الفجيرة وثقافتها وعادتها، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها.

أضافت في تصريحاتها "جهود الشيخ راشد واضحة وملحوظة في دعم المبدعين، الأمر الذي برهنه إطلاقه لواحدة أهم الجوائز الأدبية بالوطن العربي".

من جهته، قال الفنان هاني رمزي إن الفجيرة الدولي للفنون يعد من أهم المهرجانات الفنية فالعالم العربي والغربي أيضًا، نظرًا لجمعه للعديد من ألوان الفنون كالمسرح والموسيقي والمونودراما والفنون الأدائية والفن التشكيلي والغناء.

وأضاف في تصريحاته " لا ننسى أن نشكر الجهود الحسيسة التي يقدمها الشيخ راشد من خلال دعمه الدائم للمهرجان لتكون كل دورة أفضل مما سبقتها، حيث ان المهرجان قد استهدف في بدايته واحدة من أصعب ألوان الفنون المسرحية وهي " المونودراما "، الأمر الذي يبرهن على استيعابه الكبير للفنون وتذوقه لها، ولدى ذلك ظاهرًا من خلال استقباله الحافل لي ولزملائي الفنانين وتقديره الكبير لنا ".

وتابع "هذا المهرجان لم اذهب اليه كضيف فقط، بل انني أستفيد منه اياما استفادة، حتى أنني أشعر خلال حضوري لعروضه وجلساته النقاشية بأنني عدت طالب بمعهد الفنون المسرحية".

كما أكد الفنان أحمد عبد العزيز أنه متحمس بشكلًا كبيرًا لحضور فعاليات المهرجان الذي يشمل فنونًا عدة، والتي لم يسبق له أن شاهد مثل هذا الصرح العظيم من قبل، فدائمًا ما يذهب للمهرحانات الدولية المتخصصة كمهرجانات المسرح مهرجانات السينما ومهرجانات الموسيقى، ولكن لم يشهد مهرجانًا يجمع كل تلك الفنون بأن واحد".

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وأضاف في تصريحاته "أن هذا الأمر يدل على عشق الشيخ راشد للفنون وتقديره لها، وهو الأمر الذي يسرني وبسعدني كثيرًا، خاصة وان متذوقي الفن ليسوا بكثير في تلك الفترة ".

وحرص الفنان عبد الله ملك على تقديم تحية وتقدير لجهود الشيخ راشد قائلا ً:" هنيئًا لمجتمع يكون فيه المسؤولون من محبي الثقافة والفن والإبداع، والتي بدت واضحة من خلال جائزة راشد الشرقي للإبداع التي تعد مبادرة من اهم المبادرات التي تبناها رئيس هئية الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكد أن تلك المبادرات ستفجر الطاقات الإبداعية للشباب، التي نحتاجها بشدة وينتظرها الشباب لتكون فراغًا واسعًا للإفراغ مواهبهم.

وقال الفنان الأردني على عليان "إن من اهم روافع الفن والثقافة هو اهتمام ولي الامر بها كوجه حضاري متنور يعكس الصورة الايجابية عن واقع العلاقة بين المسؤول والمواطن فما بالنا اذا كان المسؤول الاول هو الحاكم عن رفعة الفن والثقافة في بلده وممتدا الى العالم العربي من خلال استقطاب اهم فناني العالم العربي على مختلف حقولهم الفنية لينثروا ابداعهم على تراب الوطن الطيب المعطاء خدمة للناس".

أضاف في تصريحاته "ويمتد الالق الى جائزة هامة عربية الا وهي جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي لللابداع والتي تعنى بالابداعات العربية في شتى الحقول الادبية وتعتبر من اهم الجوائز العربية التي يسعى اليها كل مبدع وهنا يأتي رقي التعاطي من كل مبدع تقديرا واحتراما لأنجاز كل عقل قادر على أحداث متغير في مجتمعه وتحقيق فائدة انسانية يكون عنوانها خيار العقل، فكرًا وايجابًا".

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