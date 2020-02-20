إسعاد يونس تكشف سبب توقفها عن التمثيل

خلال استضافتها للفنان خالد زكي في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه على قناة dmc، كشفت الفنانة إسعاد يونس سبب ابتعادها عن التمثيل وعدم مشاركتها في أي عمل منذ فترة.

قالت إسعاد رداً على سؤال وججه لها خالد زكي في الحلقة عن سبب ابتعادها عن التمثيل، إنها ابتعدت ع التمثيل منذ أن قررت دخول مجال الإنتاج، وفضلت ذلك حتى لا يقال إنها تنتج لنفسها، ولتقطع الطريق على أي أخبار من هذه النوعية، وأنها منذ ذلك الوقت لم تشارك في أي عمل إلا ظهورها ضيفة شرف مع الفنان عادل إمام في فيلم "زهايمر".

وأوضحت أنه الآن بعد ابتعادها عن الإنتاج، لم تعد للتمثيل بسبب أنها لا تجد دوراً يناسبها ويناسب الفن الذي اشتهرت به وتحب تقديمه. وأنها تفكر أحياناً في العودة إلى الكتابة حتى تؤلف شخصية تناسبها.

ومازحت خالد زكي قائلة: "ياريت المنتجين يجيبوني أمثل.. أصل الدنيا دوارة"

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