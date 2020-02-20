شريف منير يدعم منى فاروق بقرار جريء

بعدما أثارت الفنانة منى فاروق الجدل عقب ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام، تحدثت خلاله عن كواليس حبسها لأول مرة، ورغبتها في الانتحار بعد نبذ الناس والمجتمع لها، تضامن معها العديد من النجوم مطالبين بالكف عن اضطهادها، مؤكدين أن الكل يخطئ ولابد أن يسامحها المجتمع على خطأ ارتكبته.

وعلّق الفنان شريف منير على الأزمة، مبدياً رغبته في التعاون الفني مع منى، لافتا إلى أنها ممثلة جيدة حتى وإن أخطأت في أمر ما، كاتباً عبر حسابه على "فيسبوك": "عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير.. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

تابع: "ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها".

كانت منى فاروق قد ظهرت في بث مباشر على "إنستغرام، أكدت خلاله أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل ثمانية أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

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وتابعت أنها حالياً في الإمارات ولا تجد عملاً، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خوفاً من المضايقات، وكل الأبواب أغلقت في وجهها، قائلة: "الدنيا ضاقت عليا أوي.. وأنتوا كده بتقفلوا عليا كل الأبواب الحلال وأنا توبت والله.. فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال مش هيبقا قدامي حل غير إني أعمل حاجة حرام أو أموت.. وأنا أفضل الانتحار على إني أعمل حاجة حرام".

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