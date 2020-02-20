شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحصد لقب سفيرة الدراما بختام مهرجان أيام القاهرة بباريس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية فعالياته، والذى أقيم في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة الأستاذة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، وحصدت النجمة يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية من المهرجان وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربي ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا، بحضور عدد من الفنانين، ورئيس المهرجان عبلة الأسود، كما كرم الفنان خالد سليم كأفضل تتر على مسلسل "بلا دليل" الذى عرض الشهر الماضى ولاقى نجاحاً كبيرًا، من إخراج منال الصيفى، كما كرم النجم عمرو يوسف على مسلسله "طايع" والذى عرض في شهر رمضان قبل الماضى، من إخراج عمرو سلامة.

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كان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وافتتحت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.