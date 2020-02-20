شكرا لقرائتكم خبر عن شيما الحاج بعد خطوبتها: هتفرغ لجوزى وأخدمه بعينى.. وربنا عوضنى بحبه الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شيما الحاج، إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد كتب كتابها مباشرة، معلقة: ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعينى".

وعن كواليس خطبيتها وهل عن حب؛ أوضحت شيما لـ"الخليج 365": "حبينا بعض.. والحب ده رزق من ربنا، وكنت واثقة فى عوضه ودايما بقول إن ربنا بيبقى عنده الحاجة الحلوة".

وهاجمت شيما الوسط الفني ووصفته بـ"المتعب نفسيًا" قائلة: "أنا ماتعتبش نفسيا غير من الوسط الفنى لأن كله صراعات وأنا مابحبهاش، والحمد لله".

Advertisements

كانت الممثلة شيما الحاج قد احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، تزامنا مع عيد الحب الماضى، وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، فى المقابل العريس ويسمى أحمد، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة جذابة .

وكان آخر ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانا أسود مثيرا مكشوفا.

وتصدرت شيما الحاج مؤشرات البحث على موقع جوجل بعد ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، إذ اندهش المتابعون من تواجدها بهذه السرعة لاسيما وأنه لم يمر وقتا طويلا على خروجها من أزمتها الأخيرة.

شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.