شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر فيديو قديم أثناء غنائه بمنزل سفيرة مصر بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بفيديو قديم يعود لشهر أغسطس الماضى، خلال غنائه أغنية "نمبر وان" و"إنساي" أثناء تواجده بمنزل سفيرة مصر فى لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفيديو رغم أنه قديم، إلا أن رواد السوشيال ميديا والمتابعين له، تفاعلوا معه، فيما علق رمضان على الفيديو قائلاً: "بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس أنجلوس".

ينشغل محمد رمضان حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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يشار إلى أن النجم محمد رمضان سبق وعلق على الأزمات المتتالية التى يواجهها مؤخرًا، روج عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن ظهوره في برنامج على التليفزيون السعودي، وصوره خلال تواجده الأخير في المملكة لإحياء حفله ضمن موسم الرياض، وعلق قائلاً: "إن شاء الله يوم الأحد على التليفزيون السعودي".

و كان أكد رمضان، من خلال منشور له عبر إنستجرام، أن جمهوره السبب وراء نجاحه وأن مشاركته لهم فى تفاصيل حياته يرجع لاعتبارهم عائلته، وأن هناك حرب ممنهجة عليه من كافة الاتجاهات، مشيرا أن السبب وراء ذلك أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، موضحا أنه خلال فيديو المستشفى كان يقصد أنه عندما قيام أحد بخطأ ما لا يجوز إيقافه مدى الحياة.

وقال محمد رمضان عبر منشور على حسابه بموقع إنستجرام: "جمهورى وأهلى وناسى أنتم السبب فى كل حاجة حلوة فى حياتي ومشاركتى لكم فى تفاصيل حياتي لأنى بعتبركم عيلتى.. زى مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي.. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات".

وأضاف: "والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم.. زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة.. العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص".