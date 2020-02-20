شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: السوبر يعنى زمالك معروفة.. وتوجه رسالة لجمهور الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة رشا مهدى، عن تمنياتها بفوز الزمالك بكأس السوبر، قائلة :"السوبر يعنى زمالك معروفة"، موجهة رسالة لجمهور الزمالك بعد نهاية المباراة.

وقالت رشا في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر اليوم الخميس :"السوبر يعني زمالك، معروفة،! أصحابي الأهلاوية أنا آسفة بس هتزعلو النهارده، حبايبي الزملكاوية التواضع مطلوب بعد الفوز، يللا سلامو عليكو ".



رشا مهدى

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد فى السوبر المحلى، حيث يدخل الأهلى اللقاء حاملا لقب الدورى الممتاز بينما الزمالك بطل كأس مصر.

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واعتاد رينيه فايلر مدرب الفريق الأول كرة القدم بالأهلى أن يفاجئ الجماهير فى كل مباراة بتغييرات متعددة فى التشكيل، وباستثناء مركز حراسة المرمى ولاعبى الوسط، جميع اللاعبين فى حالة تغيير وكلهم على وضع الاستعداد للمشاركة فى أى وقت.

فى جراب فايلر العديد من المفاجآت المرتقبة، ومازال الجميع يتكهن بتشكيل الأهلى المرتقب فى مواجهة الزمالك، خلال اللقاء الذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى السابعة مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المصرى بين الفريق الأحمر حامل لقب بطولة الدورى العام، والأبيض المتوج بكأس مصر، وهو أمر معتاد عن السويسري.

ورغم ثبات التشكيل فى الفريق الأبيض والذى فرضه الفرنسى باتريس كارتيرون إلا أن هناك أزمة تواجه المدير الفنى حاليا وهى الجبهة اليمنى بعد تعرض الظهير الأيمن وقائد الفريق حازم إمام للإصابة فى اللقاء الأخير أمام الترجى التونسى وتحامله على نفسه لنهايته وهو ما أدى لتفاقم الإصابة مما وضع كارتيرون فى ورطة نظرا لعدم تواجد البديل الكفء بعد هروب التونسى حمدى النقاز ورفضه العودة تماما للفريق الأبيض.

ويدرس كارتيرون عدداً من السيناريوهات لسد الثغرة فى الجانب الأيمن، وعلى رأسها عمل كونسلتو طبى لحازم إمام ومراقبته فى التدريبات للحكم عليه بشكل نهائى سواء بمشاركته أو خروجه من القائمة.