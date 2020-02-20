جيني إسبر تنتقد صفة “النجمة” على هذه الممثلة السورية.. والأخيرة بردّ قاس عليها

كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 05:57 مساءً - إنتقدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ إطلاق صفة “نجمة” على زميلتها الممثلة السورية ​ريم نصر الدين​، وجاء ذلك بتعليق لها على صورة لريم نشرتها إحدى الصفحات، إذ كتبت إسبر:”والله صفة النجمة صارت ملطشة لكل حدا مغمور”.

وبحسب المتابعين فإن تعليق إسبر هذا ومهاجمتها لريم جاء بعد إنتقاد الأخيرة لإعلان إسبر عن إقامتها دورة للتمثيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مشيرةً إلى أنها لا تصلح لهذا الأمر.

وردّت ريم على تعليق إسبر هذا عبر صفحتها الخاصة، إذ نشرت صورة لتعليق إسبر وعلّقت بالقول:”ما في داعي ننزل بالمستوى كتير…اذا أنا مغمورة ليش هالقد مأثرة فيكي”.وأضافت:”كبيرة المزحة هي انك تدرّسي تمثيل.. و بظن الكل يوافقني الرأي. وكان فيكي تكوني واثقة من نفسك اكتر و تقبلي النقد بطريقة أرقى من هيك”.

وختمت كلامها: “الله يرحمك يا ستانسلافسكي تجي تكون معنا بهالجلسة!”، وقسطنطين ستانيسلافسكي هو مخرج وممثل مسرحي روسي شهير، ويعتبر منهجه من أنجح المناهج في إعداد الممثل.