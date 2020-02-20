أوبريت "صناع الأمل".. ملحمة فنية من الإمارات للعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد حفل مبادرة "صناع الأمل" لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، في موسمها الـ3، فقرات فنية استثنائية، في مقدمتها أوبريت "صناع الأمل"، والذي يمثل ملحمة غنائية تحتضنها قاعة "كوكاكولا آرينا" دبي، الخميس 20 فبراير/شباط الجاري.

ويشارك من نجوم الغناء بالوطن العربي في تقديم الأوبريت كل من: صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ريدوان، ويارا، وفايز السعيد، ولطيفة العرفاوي، ووليد الشامي، ومحمد الشحي، وبلقيس فتحي، ومحمد عساف، وسيف نبيل، وسعد لمجرد، ومحمد رمضان، ومايا دياب، وأسما لمنور، وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرون.

أوبريت "صناع الأمل"، من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز جرامي، وتم تسجيله في استديوهات الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، ويُطرح على القنوات الفضائية العربية، الخميس 20 فبراير/شباط.