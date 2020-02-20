اليكم “الوجه الآخر” لـ ماجد المصري

يستعد الممثل ماجد المصري لدخول موقع تصوير مسلسل “الوجه الآخر” قريباً جداً، حيث يعاين مخرج العمل سميح النقاش أماكن التصوير كي ينطلق بتصوير المشاهد الاولى في الخامس من آذار/مارس المقبل في عدة مدن في مصر منها القاهرة، الاسكندرية، العين السخنة، الغردقة وغيرها.

مؤلف العمل ماجد المصري الذي يخوض تجربة التأليف للمرة الاولى، السيناريو والحوار فداء الشندويلي، اخراج سميح النقاش. المسلسل مؤلف من 45 حلقة، من انتاج شركة سينرجي التي اتفقت مع ندى موسى، واحمد سعيد عبد الغني بالاضافة الى ماجد المصري لبطولة العمل ولا زالت الشركة في مرحلة اختيار الممثلين.

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تدور احداث المسلسل حول كيفية الحصول على المال بعدة طرق غير شرعية. ولن يشارك في المنافسة الرمضانية المقبلة بسبب ضيق الوقت.

إلا ان ماجد المصري لن يغيب كلياً عن السباق الرمضاني، فقد كشف برنامج “تراندينغ” أنه سيطل كضيف شرف في رمضان 2020 في دور مهم جداً.

وقبل هذا العمل كان ماجد المصري مشغولاً في عرض مسرحية “لوكاندة الاوباش” في “موسم الرياض”. ومن المقرر عرضها في “موسم جدة” قريباً بالاضافة الى عرضها في عدة بلدان لاحقاً.