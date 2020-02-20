سعد الصغير يهاجم قرار هاني شاكر بطريقة غريبة

عارض عدد كبير من الفنانين سواء المطربين أو الممثلين، قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء وعدم إعطائهم تصاريح بذلك، حيث نشر العديد منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل منشورات سجلوا فيها اعتراضهم على القرار، أو في لقاءات تليفزيونية في البرامج الحوارية.

ووجه الفنان سعد الصغير خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على قنوات روتانا، رسالة نارية إلى الفنان هاني شاكر يعترض فيها على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.

حيث قال: "أتمنى أن يرد النقيب هاني شاكر على سؤال واحد في حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء "هيروحوا فين".

وأضاف: "هذا القرار يزيد من الأزمة وليس حلاً لها، حيث سنجد هؤلاء في الشارع ومن يتعاملون معهم أيضاً.

وتابع: "أنا لما مش كنت لاقي شغل كنت بأقعد على القهوة، وكان يجيلي حد يقولي تعالي عندنا خناقة كنت بأروح اتخانق علشان مش لاقي شغل، دول بقى هيروحوا فين"، الامر الذي عرضه للكثير من التعليقات الساخرة التي انتقدت طريقته الغريبة في تحليل الامور وفي ربط المسألة إما بسماع الاصوات السيئة واغاني المهرجانات أو بالضياع والمشاكل في الشوارع.

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يذكر أن قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني بين مؤيد ومعارض.

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