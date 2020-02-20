سجن فنان عربي بسبب إهانته ضابط شرطة

القاهرة – لايف ستايل
أثار الفنان العراقي المعروف ابسم بوعتيج غضب الكويتيين بعد نشره مقطع فيديو أهان فيه الشرطة الكويتية.
وظهر الفنان في المقطع وهو يقود سيارته ويتحدث عن قيام ضابط في الشرطة بتسطير مخالفة بحقه ولم يتردد في السخرية منه ومن رتبته الأمنية.
وقال: "تسحب الليسن وش تبي بالليسن عادي يعني اسحب اللي تبيه، بس المفروض ماتسوي هذا كله، انا اعرف اخوك، اخوك كان يداوم معي بصف واحد، وانت كنت معاي بنفس المدرسة".
وأضاف: "أنا قاعد أطلع معاشك بساعة، انت بشهر، خلك شوي، استانس أخذ الليسن، اخذ السيارة بعد، اللي تبيه بعد، هذي الساعة أغلى من راتبك".
وتناقل الفيديو عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب الكثير من المتابعين عن غضبهم بسبب ما اعتبروه تطاولاً على هيبة هذا الجهاز في الكويت.
وعلى إثر هذا تحركت النيابة العامة وأمرت باحتجاز الفنان لمدة 21 يوماً مع إحالته إلى السجن المركزي.
ووجهت إليه تهمة الإساءة إلى ضابط تابع لوزراة الداخلية الكويتية بحسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "الراي" المحلية.
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