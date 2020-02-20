سخرية من حمو بيكا بعد إقامته دعوى ضد النقابة الخطأ

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لموجة من السخرية على "فيسبوك"، بعد أن نشر منشوراً على حسابه الخاص من الدعوى القضائية المرفوعة على وزارة الثقافة ونقابة التشكيليين، وعلق عليه قائلاً: "شكراً لقبول دعوة أمام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان.. بس يا رب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي إحنا نمشي عليه وإحنا معاكو.. شكرا مجلس الدولة".

المثير أن حمو بيكا نشر الإيصال الخاص بالدعوى القضائية، التي تم تقديمها فى مجلس الدولة، واختصم جهة أخرى غير نقابة الموسيقيين وهى نقابة التشكيليين، وهو ما عرضه إلى السخرية من متابعيه حيث علق متابع بقوله: "يا حمو المحامي بتاعك سوحك، هو مال نقابة التشكيليين بالموضوع ده، إلحق شوف محامي تاني يكون بيفهم"، فيما علق آخر بنشر صورة لمجموعة شباب يرقصون على أنغام المهرجانات وعلق عليها بقوله: "طبعا في علاقة هو مش اللي بيرقصوا على المهرجان بيقعدوا يشكلوا في الرقص"، وعلقت إحدى متابعاته بقولها: "هو مين نقيب التشكيليين ده أصلاً، عموما أنا مالي يا لمبي"، وعلق رابع بقوله: "هو هاني شاكر يوقفك تروح تشتكي نقيب التشكيليين".

وبعد الهجوم والسخرية من إقامة بيكا دعواه ضد نقيب التشكيليين الذي هو غير معني بالقضة من الأساس قام بحذف المنشور من حسابه.

يذكر أنه فور إصدار المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، شهدت الساحة حالة من الهرج والمرج بين مؤيد للقرار ورافض له.

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