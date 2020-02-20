تعرف علي شكل سميرة توفيق في سن الـ85

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سميرة توفيق تم تسجيله خلال احتفالها بيوم ميلادها الـ85 في ديسمبر الماضي.

وتوجهت فيه إلى متابعيها بالشكر مشيرة إلى أنها تحبهم جميعاً. وأكثر ما لفت الأنظار هو شكلها الذي أحدث جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين.

ورأى بعض هؤلاء أنها لم تتغير كثيراً رغم تقدمها في السن فيما أشار آخرون إلى أن العمر ترك آثاره الواضحة على ملامح وجهها.

ورغم أن الفيديو ليس جديداً تماماً إلا أنه حقق أكثر من 65 ألف مشاهدة في الساعات القليلة التي تلت نشره.

ومما جاء في التعليقات: "يقولون هذي كانت مخرفنة الأجداد بجمالها؟" و"الكبر مقبرة الجمال" و"سبحان الله جمالها رباني" و"اشتهرت بشامتها يا حلوها" و"تجنن هي الوحيدة اللي كبرت مرة ولا زالت جميلة وتفتح النفس".

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ويشار إلى أن الفنانة القديرة ظهرت العام الماضي في مرة نادرة بعد غياب طويل في المملكة العربية السعودية حيث أنهت تسجيل حلقة خاصة غنت فيها 14 أغنية.

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