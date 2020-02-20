3 أغانٍ للهضبة تزيح "بنت الجيران" من صدارة "أنغامي"

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين صورة، عبر حسابه على إنستجرام، تكشف تصدر 3 أغانٍ لعمرو دياب، تطبيق أنغامي. وظهر في الصورة تصدر أغنية "هيعيش يفتكرني"، ثم "جميلة"، وفي المركز الثالث "مكانك في قلبي"، وتراجعت أغنية "بنت الجيران" إلى المركز الرابع. وعلق حسين: "3 أغاني في مقدمة ما يسمعه المصريون على أنغامي. يذكر أن الأغاني الثلاث من ألبوم "سهران" لعمرو دياب، الذي طرجه مؤخرا. Advertisements قد يهمك أيضا: شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب

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