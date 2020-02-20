"لص بغداد" في الصدارة و"رأس السنة" بالمركز الرابع في إيرادات الأربعاء

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، و"رأس السنة".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"مصراوي"، إن الأفلام السبعة حققت مجتمعة في شباك تذاكر أمس الأربعاء 19 فبراير، إيرادات قُدرت 439 ألفًا و185 جنيها، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي..

حقق الفيلم أمس إيراد قُدر بـ203 آلاف و463 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر، ويحصل على المركز الأول.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

فاز فيلم "الفلوس" بالمركز الثاني بعد تحقيقه 91 ألفا و302 جنيه.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

وجاء في المركز الثالث فيلم "صندوق الدنيا" محققًا 74 ألفًا و514 جنيهًا.

Advertisements

"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.

في المركز الرابع يأتي فيلم "رأس السنة"، محققًا 45 ألفا و968 جنيهًا.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجي المقدم، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي.

قد يهمك ايضاً:

أمينة خليل سعيدة بالتعاون مع محمد إمام

أمينة خليل تبدأ في تصوير "حظر تجوال"