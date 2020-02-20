رانيا يوسف ترقص على "بنت الجيران"

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران". وعلقت على الفيديو: "تلاقيني لسه بخيري". وشاركت رانيا يوسف مؤخرا في عضوية تحيكم بإحدى مسابقات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في دورته الرابعة. Advertisements قد يهمك أيضا: رانيا يوسف تكشف أسباب فشل فيلمها دماغ شيطان رانيا يوسف تشكر إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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