كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن جلسة تصوير خضعت لها منذ 10 سنوات. وطرحت سميرة، الصور عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "منذ 10 سنوات". يذكر أن، سميرة سعيد، أعادت مؤخرًا فتح ألبومها الجديد لوجود تعديل في أغاني الألبوم، كما طرحت أغنية "هليلة" وهى من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوتية هاني محروس. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرف على موعد عرض أغنية "Hollelh" لسميرة سعيد سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائيًا في دبي 18كانون الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تكشف عن جلسة تصوير لها منذ 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.