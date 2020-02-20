سيف نبيل يُطلق أغنيته العراقية "ما دريت"

""الخليج 365"" من بيروت: أطلق النجم العراقي سيف نبيل الفيديو كليب الخاص بأغنية "ما دريت"، بعد إطلاقه منذ فترة لكليب أغنيته الجديدة "فوك القمة" من ألبوم "انتهى الموضوع"
والجدير ذكره، أن "ما دريت" هي أغنية عراقية من ألحانه، وكلمات سيف الفارس وتوزيع حسين سماح. أما الفيديو كليب فهو من إخراج شهاب شهاب، ولقد أطلقه بعد فترة من الترويج له عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى تفاعلاً إيجابياً من متابعيه.
هذا وسيقوم "نبيل" بجولة حفلات خارجية، وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيُحيي حفلين يومي 22 و29 فبراير في سان دياغو وديترويت تباعاً. وسيكمل جولته في شهر مارس ليُيحي حفلين آخرين في ديترويت وساكرامينتو في 7، و14 مارس تباعاً.
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