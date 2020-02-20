مايا دياب: "العالم سيردد أوبريت "صنّاع الأمل"

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت النجمة مايا دياب بأوبريت "صناع الأمل" في دولة الإمارات العربية المتحدة الهادف الى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني، إالى جانب 30 نجماً عربياً والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية.

وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفته بالإنساني. مشيرةً لعمق تقديرها لصاحب مبادرة "صناع الأمل" الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" حيث كتبت: ”دولة الأمل والسعادة..الإمارات التي جعلت من الوطن قدوة للعالم، تنفرد بأوبريت “صناع الأمل”وذلك برعاية حفظه الله سمو الشيخ محمد بن راشد على أمل أن نستطيع أن نزرع الأمل في قلوب من يحتاجه،أغنية سوف يرددها العالم مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، وفي استوديو حبيب القلوب سفيرالألحان فايز السعيد”.

يذكر أن الأوبريت يأتي متزامناً مع حفل الدورة الثالثة من "صناع الأمل"، الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير2020 في قاعة كواكولا آرينا في دبي، لتشكل هذه المبادرة رسالة أمل وتفاؤل من دولة الإمارات لصنع التغيير الإيجابي للمجتمعات العربية.

أما في ما يخص نشاطها الفني، فهي تضع االلمسات الأخيرة على فيديو كليب أغنية "أنا" التي لاقت إعجاب وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن المتوقع أن يكون الكليب مصور على طريقة الغرافيكس وسيتم طرحه في الأيام القليلة المقبلة. علماً أنها تستعد لعدة مشاريع جديدة.