شكرا لقرائتكم خبر عن عقب نجاح العرض الأول فى موسم الرياض.. أبطال"عطل فنى" فى جدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب النجاح الذى حققه العرض المسرحي الكوميدي "عطل فنى" خلال فعاليات موسم الرياض، يواصل صناع العمل تقديمه بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية وبالتحديد مساء اليوم الخميس على مسرح "دار الحكمة" بمدينة جدة، وعلى مدار 3 أيام متواصلة.

وتدور أحداث "عطل فني" حول ثلاثة شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق امانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية، تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه.

مسرحية "عطل فنى"، بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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وكانت المسرحية تم عرضها في موسم الرياض، كما شهد موسم الرياض عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

وفى سياق آخر، يعرض مسلسل اللعبة لهشام ماجد وشيكو ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.