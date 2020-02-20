شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنها فى عيد ميلادها.. شوف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها، وذلك بالرقص مع نجلها، ونشرت فيديو يجمعهما خلال احتفالها بعيد ميلادها، الذى يوافق 7 فبراير، ونشرت نادين فيديو لها ترقص فيما يرقص معها نجلها، ويبدو أنه يحاول الإمساك بها لمنعها من الرقص في مرات أخرى، وعلقت:" ما قدرت ما نزل هل فيديو الحلو انا و عم برقص مع ابني على غنيتي المفضلة من سهرة عيد ميلادي".

وفى سياق آخر تتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

ومسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، و المقررعرضه في موسم رمضان المقبل.

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وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" احلى شيرين و أطيب قلب و يا رب يكتبلنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين".

يشار إلى أن مسلسل "خمسة ونصف"، عرض خلال شهر رمضان العام الماضى ، ومن بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان السورى قصي خولي ومعتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، كارين سلامة من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

وعلى جانب آخر، عادة ما تنشر الفنانة اللبنانية الشابة، مقاطع فيديو عن حياتها، حيث شاركت فيديو طريف لها وابنتها من قبل يرقصان على أنغام الموسيقى، فى البلكونة، خلال تواجدهما فى منزل والدة نادين، إذ تقوم نادين بتنفيذ حركات الرقص فيما تقلدها ابنتهاا، لتحقق المثل القائل "ابن الوز عوام"، حيث علقت نادين على الفيديو وقالت: "هيك منسهرعند ماما، منقلب البلكون صف رقص وموسيقى ومنعمل جو لماما وأكيد بنتى متلى بتحب كتير ترقص، وكنا عم نجرب نرقص متل الفيديو كليب، بيقولوا فرخ البط عوّام، الله يحميها Song : watch me whip".

وكانت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد نشرت فيديو عن لقاءها مع خبير التجميل أرييل تيخادا فى دبى حيث جمعتهما جلسة، وطرحت عليه الكثير من الأسئلة المتعلقة بالجمال أمام الجمهور، وأعلن عنها خبير التجميل أيضًا بمقطع فيديو تشويقى.