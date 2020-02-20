شكرا لقرائتكم خبر عن متابع لـ مصطفى خاطر: انت أراجوز .. والفنان: أنا بضحك الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان مصطفى خاطر عن حبه لأغاني المهرجانات، بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، لافتا إلى أن المهرجانات صناعة مصرية أصيلة، وفى تغريدة عبر حسابه على تويتر كتب قائلا:" أنا الحقيقة بحب جدا أغاني المهرجانات حاجه كده صناعة مصرية أصيلة ومتلاقيش حد ينافسنا فيها ربنا يعدي الأزمة دي علي خير لأنى عاوز أرقص".

وبعد تغريده خاطر، كتب أحد متابعيه تعليقا قائلا:" كلامك يدل فعلا على أن قيمة العمل اللى بتقدمه آخره في ان الواحد يضحك على موقف على قفشه مش في أنك بتقدم عمل يعيش ويعلى من الذوق العام من النهاية، عندك استعداد تعمل اراجوز علشان الناس تضحك مش علشان ممثل كويس".

ليرد عليه مصطفى خاطر في تغريدة، قائلا:" بس يا أحمد أنا بعمل أراجوز فعلا علشان الناس تضحك دي اهم حاجه عندي وملحوظة الاراجوز ده حاجه مش عيب".



مصطفى خاطر



مصطفى

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ووضح خاطر في تغريدة أخرى أنه بيحب المهرجانات وليس الإسفاف، قائلا:" يا جماعه انا بقول بحب المهرجان مقولتش بحب الاسفاف اللي في المهرجانات ياريت تبقي في رقابه على كلمات الاغاني من النوع ده لان المهرجان موجود بقاله اكتر من 10 سنين هتلغيه فجاه ازاي".

ويواصل مصطفى خاطر تصوير مشاهد مسلسل "وصل أمانة "من بطولته مع على ربيع، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يبدأ فريق العمل تصوير المشاهد الداخلية، على أن ينتقل المخرج معتز التونى لديكورات أخرى .

وكانت شركة سينرجى تعاقدت مع كل من مصطفى خاطر، وعلى ربيع، وهالة فاخر، ومحمود محمود، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل، حيث يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

وفى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 12 حلقة فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى اطار كوميدى .