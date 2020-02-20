شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يسخر من قرار منع المهرجانات بأغنية لعمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مشيرا إلى إصدار النجم عمرو دياب أغنية بعنوان "مهرجان"، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان عمرو دياب رد وقال انا هعمل مهرجان مهرجان يعنى 2 مهرجان".



ايمن بهجت

Advertisements

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.