شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة فرعونية.. مجلة "فوج" تحتفل بعيد ميلاد النجمة الأمريكية ريهانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مجلة "فوج" العالمية بعيد ميلاد النجمة الأمريكية ريهانا الـ 32 ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور من جلسة تصوير سابقة لها مع المجلة، ظهرت بها بملابس فرعونية بإطلالة مستوحاة من الملكة نفرتيتى، والتى يبدو أن عشق ريهانا لها وللحضارة الفرعونية أثر بشكل كبير على اختياراتها.

وكتبت المجلة تعليقا علي الصور قائلة :"عيد ميلاد سعيد للنجمة ريهانا! وبهذه المناسبة، نستعرض أجمل أغلفة ڤوغ التي زيّنتها نجمتنا اللامعة، ومن أبرزها بكل تأكيد غلاف عدد نوفمبر 2017 . Advertisements



ريهانا

يذكر أن ريهانا Rihanna ولدت فى باربادوس أمريكا اللاتنية، وفازت على العديد من جوائز ملكات الجمال وغنت أغنية Hero لـ ماريا كيرى Mariah Carey فى برنامج مدرسى لإظهار المواهب. و ووفقاً لصحيفة "ويكلي ويك"، فإن المغنية العالمية صاحبة الـ 31 عاماً، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة، وعادت مرة أخرى لحياة العزوبية.

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