شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح "على خشبة المسرح" وتستعين بـ إسعاد يونس ومنى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة ساندي عبر "يوتيوب" فيديو كليب أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "على خشبة المسرح"، وقد جسدت في الكليب قصة حياتها، كما استعانت في الفيديو بمقاطع صوتية لكل من الإعلامية إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، وذلك أثناء توجيههم عدة نصائح منهما لساندي على هامش أزمتها النفسية التي سبق وعانت منها خلال فترة من الفترات مثلما يظهر في الكليب التي استرجعت به ساندي ذكرياتها مع تلك الأزمة.

أغنية كليب "على خشبة المسرح" يعد فكرة ساندي، ومن كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومن إخراج كريم عبد الوهاب.

وقد أكد منتج الألبوم ميدو منيب أن الألبوم تمكن من تحقيق نسب مشاهدة كبيرة من خلال خمس أغاني تم طرحهم إلى الآن وتلك الأغاني على الترتيب هي "طبع الشتا"، "ريموت حياتك"، "كان عادي"، "زي التمثال"، "على خشبة المسرح" حيث بلغت تلك المشاهدات عبر موقع يوتيوب حوالي أربعة مليون مشاهدة إلى الآن.

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على جانب آخر يضم البوم ساندي الأخير ثمانية أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وقد تعاونت خلاله المطربة ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من أغاني الألبوم، هي "زي التمثال".