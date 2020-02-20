"الحد الساعة خمسة" يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري، في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يُقام في الفترة ما بين 12 وحتى 22 مارس لأول مرة بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدّة، وتأتي المنافسة ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

وتقتصر مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على عشرة أفلام عربية قصيرة فقط، تعبر عن ذروة الأصوات المعاصرة. ليتنافسوا جميعًا على جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير، وكان الفيلم نافس مؤخرًا في الدورة الـ 41 مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط وذلك في إطار جولاته بالمهرجانات السينمائية.

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وتدور أحداث الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها الأخير في لحظة اختيار تزيد من حيرتها. الفيلم يمزج بين الواقع والخيال في بناء سردي روائي/تسجيلي.

ويقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، المخرج خيري بشارة، المخرجة أيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions و Africa film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.

شريف البنداري هو مخرج مصري تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2007، أخرج عددًا من الأفلام القصيرة مثل "صباح الفل" للفنانة هند صبري، "ساعة عصاري" عن قصة الأديب الراحل إبراهيم أصلان، وبفيلمه القصير "حظر تجول"، شارك ضمن الفيلم الروائي الطويل الجماعي "18 يوم" والذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي، فاز بجائزة روبرت بوش في مهرجان برلين السينمائي الدولي لدعم فيلمه الروائي القصير "حار جاف صيفًا" والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، في عام 2017 أطلق فيلمه الروائي الطويل الأول "علي معزة وإبراهيم"، كما قام بإخراج الجزء الثاني من المسلسل التاريخي الضخم "الجماعة" مع الكاتب وحيد حامد، شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية، مثل القاهرة والجونة والقومي للسينما المصرية، كما قام بتأسيس شركة أفريكا فيلمز والتي تعمل بإنتاج أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين في عملهم الأول أو الثاني ويعمل الآن علي إنجاز فيلمه الطويل الثاني "إسبراي".