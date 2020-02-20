فيديو قديم| مديحة يسري: "أحمد سالم أكتر حد حبيته ومخنيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحل اليوم 20 فبراير ذكرى ميلاد أحد أهم نجوم السينما في بداياتها، درس الهندسة وعلوم الطيران، كتب للسينما، ولعب أدوار البطولة في عدد من الأفلام، وأخرج وأنتج، هو الفنان الراحل أحمد سالم.

سالم الذي ولد عام 1910 ورحل عن عالمنا عام 1949، عن عمر يناهز 39 عامًا، عُرف كفتى شاشة أول، ارتبط اسمه بعدد من أشهر نجمات السينما في ذلك الوقت، وبينهم الفنانة الكبيرة الراحلة "سمراء النيل" مديحة يسري، إذ تزوجا وقدما معًا عدد من الأفلام السينمائية، وكان أخر أفلامه "دموع الفرح" وعُرض بعد 3 أشهر من وفاته.

وفي حوار قديم أجرته مع برنامج "بوضوح" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت عنه مديحة قائلة "أكتر حد حبتيه في حياتي أحمد سالم، لأنه الوحيد لم يخوني، كل طلاقاتي عن خيانة زوجية ودي الحاجة الوحيدة اللي مقبلهاش".

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وتابعت "أحمد سالم لم يخوني ولا برمش عينه، قبلي كان بيحب أسمهان وتزوجها، لكن لاخر دقيقة قبل الوفاة في المستشفى مكنش بينده لبنته ولا أي حد من اخواته، بس ينده عليا مديحة ادخله الأوضة واقعد على حرف السرير".

وحكت موقف كان يتكرر خلال فترة زواجهما، عندما يخرجان معًا ويقود سيارته، فإذا لم تضع يدها على ركبته يتوقف بعصبية، ويسألها هل هي غاضبة منه في شيء، فتنفي، فيرد: "ايديك مش على ركبتي ليه"، مُعلقة في الحوار القديم "كان رجلًا تعلم في إنجلترا كامبريدج وأول طيار جاء من لندن لهنا سايق طيارته، التربية بتفرق أوي".

قدما معًا أفلام "دموع الفرح"، "المستقبل المجهول"، "رجل المستقبل"، "ابن عنتر".