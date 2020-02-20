فيديو| محمد رمضان يغني في منزل سفيرة مصر في لوس أنجلوس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له وهو يغني من داخل منزل سفيرة مصر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب رمضان، على الفيديو الذي طرحه عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "بعد العشا.. قولنا نفرفش، كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس انجلوس".
ويواجه محمد رمضان، أزمة مع نقابة المهن الموسيقية التي أصدرت بيانا مؤخرًا بعدم منح رمضان تصاريح غناء مرة أخرى.
يذكر أن، محمد رمضان يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، ويقدم فيه محمد رمضان شخصية"رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ 6 وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، ادوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.
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