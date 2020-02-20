مهرجان جدة السينمائي يستضيف معرض "عندما حلم فيليني ببيكاسو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن استضافة معرض "عندما حلم فيليني ببيكاسو" خلال دورته الافتتاحية.

المعرض يأتي احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المخرج الإيطالي الكبير فيدريكو فيليني، حيث ستنطلق فعاليات المعرض في الـ 14 من مارس 2020 بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية، والسينماتيك الفرنسي ولمدة شهرين.

ويتسق هذا الإعلان مع هدف المؤسسة في إلقاء الضوء على منتجات التراث السينمائي الإنساني العالمي، التي تقيم حوارا بين الماضي والحاضر وتبرز وجهات نظر متنوعة.

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ويلقي المعرض الضوء على عدد من أفلام "فيليني" المستوحاة من لوحات بيكاسو، وكان هذا المعرض قد عقد للمرة الأولى العام الماضي في فرنسا بتنسيق من السينماتيك الفرنسي.

ويحتوي المعرض على إكسسوارات فيليني الفريدة الخاصة بأفلامه مثل البوسترات، والملابس والصور التي سيتم عرضها في المساحة الخاصة بالمعرض في المجلس البلدي بمنطقة البلد بجدة.

ومن جانبه، قال محمود صباغ مدير المهرجان: "منذ زرت المعرض للمرة الأولى في باريس شعرت بضرورة إحضاره إلى جدة وإلى جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، تزامناً أيضا مع ذكرى مئوية الراحل فيليني".

وأضاف: " نحن نعمل جاهدين على إيجاد بيئة خصبة تحفز الإبداع والخيال السينمائي، وهذا المعرض كفيل بتقديم ذلك لكل زائريه".