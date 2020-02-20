"أهلاوي ولا زملكاوي".. تعرف على مشجعي الأهلي والزمالك من نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقام مساء الليلة، باستاد الشيخ زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباراة فريقي الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري، وذلك في تمام السابعة مساءً.

ويعد الناديين أعرق الأندية المصرية والعربية، ويشجع الفريقان الملايين في كافة أنحاء الوطن العربي.

الزمالك..

لنادي الزمالك شعبية كبيرة في الوسط الفني، ومن أبرز مشجعيه من النجوم:

الهضبة عمرو دياب، والنجم الكبير صلاح ذوالفقار، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد رمضان، الفنان محمد هنيدي، الفنان الراحل عامر منيب، والفنان سيد رجب.

وقال الفنان شكري سرحان في أحد لقاءاته الفنية: "أنا مفيش حد يبات في بيتي إلا لو كان زملكاوي"، مشيرا لانتمائه وحبه الكبير لنادي الزمالك.

كما ينضم لقائمة مشجعي الزمالك من نجوم الفن، النجم عبدالمنعم إبراهيم، النجم عزت أبو عوف الذي أكد أنه زملكاوي أبا عن جدا، والملحن عزيز الشافعي.

وينضم الكينج محمد منير لقائمة مشجعي الزمالك، بالإضافة للفنان أحمد عز، والفنان أحمد السقا، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والفنان الشاب أحمد حاتم، والنجم الراحل نور الشريف.

وفي أحد لقاءات النجم محمد رضا، قال: "لو لم أكن زملكاويا لوددت أن أكون زملكاويا"، كذلك ينتمي لنادي الزمالك النجم محمود المليجي، والمطرب رامي صبري، والملحن عصام كاريكا، الفنان أحمد فتحي، الفنان هاني شاكر.

ومن أشهر مشجعي نادي الزمالك في الوسط الفني، الأشقاء، النجم الراحل سامي العدل، والمنتج جمال العدل، والكاتب مدحت العدل.

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وينتمي النجم الراحل إسماعيل ياسين لمشجعي النادي الأبيض، كذلك الفنان الكبير حسن يوسف الذي قال إنه زملكاوي "متعصب"، كذلك الفنان هاني شاكر، والفنان ماجد المصري، والنجم حسن حسني.

كذلك النجم الراحل فؤاد المهندس، والنجم الراحل أحمد مظهر، والفنانة شيرين رضا، والفنان شيكو، والفنان هشام ماجد، والفنانة سارة سلامة.

وينضم لقائمة مشجعي نادي الزمالك، النجمة ميرفت أمين، والفنان مدحت صالح، والفنان محمود العسيلي، والمطرب الكبير أحمد عدوية، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك السابق.

الأهلي..

كذلك يشجع النادي الأهلي من الوسط الفني قطاع كبير من النجوم، أبرزهم:

الزعيم عادل إمام، الفنان إيهاب توفيق، الفنان رامز جلال، والفنان الكبير صلاح السعدني ونجله الفنان أحمد السعدني، والفنان أحمد عبدالعزيز.

كما ينتمي لمشجعي الأهلي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، والنجم الراحل فريد شوقي، والفنانة يسرا وهي زوجة خالد سليم نجل رئيس نادي الأهلي الأسبق صالح سليم.

أيضا النجمة الراحلة شادية، والنجم العالمي عمر الشريف، والنجم أحمد رمزي، والنجم رشدي أباظة، والفنان الكبير حسين فهمي.

كذلك ينتمي للنادي الأهلي الفنان أحمد فهمي، وشقيقه الفنان كريم فهمي، والفنان يوسف الشريف، والفنانة ندى بسيوني، والفنان هشام سليم نجل رئيس نادي الأهلي الأسبق صالح سليم.

وينتمي الفنان سعد الصغير لمشجعي الأهلي، وحرص في أكثر من مناسبة على إهداء النادي أغاني في أكثر من بطولة فاز بها، كما عرف الفنان فاروق الفيشاوي بتشجعيه النادي الأهلي.

أيضا ينضم لمشجعي النادي الأهلي الفنان الراحل خالد صالح، والفنان محمد حماقي، والنجمة ليلى علوي، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة غادة عبدالرازق.