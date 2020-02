إيرادات الأربعاء.. "Bad Boys For Life" الأول و"Dolittle" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصل فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، تصدره لقائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الأربعاء 19 فبراير، إيراد قُدر بـ87 ألفًا و77 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 61 ألفًا و538 جنيهًا، وحصل على المركز الثالث فيلم "Sonic The Hedgehog" والذي حقق 41 ألفًا و441 جنيها، واحتل المركز الرابع فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 40 ألفًا و311 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "fantasy island" محققًا 30 ألفًا و608 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 27 ألفًا و210 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم "The Room" وحقق 16 ألفًا و527 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Kill Chain" بطولة نيكولاس كيدج، بعد تحقيقه 14 ألفًا و714 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 14 ألفًا و11 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 6 آلاف و773 جنيهًا.