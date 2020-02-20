تراند اليوم : هل كانت سكرانة؟.. رانيا يوسف ترقص بجوار «الخمور» على «بنت الجيران»



أثارت الفنانة المثيرة رانيا يوسف، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تؤدي وصلة رقص على المهرجان الشعبي المصري الشهير "بنت الجيران"، والذي أثار جدلًا مؤخرًا بسبب احتوائه على جملة تحض على شرب "الحشيش والخمور".

زنشرت رانيا يوسف فيديو وهي ترتدي فستان قصير، وتؤدي وصلة رقص داخل منزلها، لكن ظهر بجوارها زجاجات خمور، وهو ما لفت انتباه النشطاء متهمين إياها بانها ترقص على مهرجان الخمور وهي "سكرانة".

وقال أحد المهاجمين: "رانيا يوسف مِنَزِّله فديو بترقص جنب البار في بيتها.. عاوزين بقى بجملة حملة النظافة؛ نطالب بــ #شطب_رانيا_يوسف من النقابة، ومنعها من الظهور الإعلامي، بس متروحش تعيط مع عمرو أديب، وتقول أنا برقص جنب الخمور، نبهني".

وتخطى الفيديو الـ600 ألف مشاهدة في ساعات بعد نشره، واعتبر البعض أن ما فعلته الفنانة رانيا يوسف هو تحدي لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، بعد قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات.

تلاقيني لسه بخيري 💃💃💃 pic.twitter.com/jT8A3VDl0a — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 19, 2020

— Raniah Yousief (@RaniahYousief)







