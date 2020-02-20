حسام الجرديلي يستعد لتصوير برنامج "مرايا" في مارس

أكد الفنان حسام الجرديلي، أنه بصدد التجهيز إلي برنامج جديد علي السوشيال ميديا، يحمل اسم "مرايا"، يحتوي علي موضوعات شاملة فنية واجتماعية يخاطب بها جمهوره ورواد التوصل الاجتماعي،

وذلك بعد الشهرة التي نالها علي السوشيال ميديا، والجوائز الذي حصدها مؤخرا في المهرجانات العربية.

وأضاف الجرديلي: أن لغة الاتصال مع الجمهور

علي السوشيال ميديا أصبحت الأكثر تأثيرا من المحطات الفضائية خاصة أن متابعيها الأكثر رواجا بين أرجاء الوطن العربي وتصل الي الجمهور بسلاسة أينما هو متواجد والبرنامج فكرته بسيطة جدا وجاري تصوير حلقات البرنامج بداية من شهر مارس.