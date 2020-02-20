غادة رجب تكشف عن حرصها على تقاليد الزفاف

أوضحت الفنانة الشابة غادة رجب أثناء استضافتها في برنامج معكم منى الشاذلي مساء أمس، عن حرصها وحبها الشديد على إقامة تقاليد الزواج مثل الإهتمام بتقديم الشربات الذي جاء خصيصًا لها من أقاربها بالشرقية ورغبتها في ارتداء فستان الزفاف على

الرغم من عدم رغبتها في إقامة حفل زفاف.

كشفت رجب أثناء الحلقة إن عدم رغبة العروسين في أقامة عرس كانت بسبب خجل العريس والعروس من الرقص أثناء الفرح، لكن صديق لهما

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كان السبب في إتمام العرس بهذا الشكل وإقامة الفرح بشكله التقليدي فضلًا عن كتب الكتاب البسيط الذي رغبت فيه العروس في بداية الأمر.

الجدير بالذكر إن غادة رجب وعبدالله حسن هما أحدث عروسين في الوسط الفني وتم الزواج بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم رجاء الجداوي، إلهام شاهين، ميرفت أمين وغيرهم.