بالرقص.. فنانات تضامن مع مطربي المهرجانات

رغم الأزمة التي يتعرض لها مطربو المهرجانات بعد قرار الوقف الذي صدر من خلال نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وأعضاء لجنته بمنع جميع أغاني المهرجانات، بعد واقعة أغنية "بنت الجيران" التى احتوت على عبارات تنافي عادات المجتمع المصري في احتفالية عيد الحب باستاد القاهرة الدولي، تضامن عدد كبير من الفنانين والجمهور المؤيد

لأغاني المهرجانات معهم باعتبارها الأقرب استماعاً عند فئة معينة من الجمهور.

فتضامنت فنانات مصريات مع هذا اللون عن طريق الرقص على أنغام "بنت الجيران" التي غناها حسن شاكوش، عمر كمال، حيث نشرت الفنانة "رانيا يوسف" مقطع فيديو جديد وهي ترقص وعلقت ع الفيديو

قائلة:"وتجيني تلاقيني لسه بخيري".

وجاءت الفنانة ايمان العاصي بموقف مماثل، حيث جمعت بين أكثر من مشهد رقص من أدوارها التليفزيونية، معلقة قائلة:" سكر محلي محطوط علي كريمة ..كعبك محني والعود عليه القيمة...بعد إذن استاذ هاني".

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وصلت أزمة وقف مطربي المهرجانات بمطالبة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر موقع يوتيوب، ساونكلاود بحذف جميع أغاني المهرجانات، وعدم عرض اى محتوى ينتسب اليهم، بالاضافة الى منعم من احياء حفلات داخل الاماكن السياحية والمراكب النيلية.