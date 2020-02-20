في أول يوم عرض.. نفاد تذاكر مسرحية "عطل فني" بالكامل في جدة

أعلن الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، نفاد تذاكر مسرحية "عطل فني"، التي يبدأ عرضها اليوم في مدينة جدة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب أمير قائلاً: " الحمد لله الـ٣ ليالي عرض
يعتبر هذا العرض الثاني للمسرحية بعد نجاح عرضها الأول بشكلجماهيري ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يبدأ عرضها اليوم الخميس 20 فبراير، ويستمر حتى يوم السبت 22 فبراير، على مسرح جامعة دار الحكمة بجدة.
يذكر أن "عطل فني" بطولة: أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، محمد أوتاكا"، تأليف: أمير طعيمة، إخراج: أوتاكا.
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