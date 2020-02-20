"يوم تلات وسهران".. كلمات تامر حسين الرابحة مع عمرو دياب

سطّر الشاعر تامر حسين، بـحبره السحري، نجاح آخر فى ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "سهران"، بلون قصصي مختلف نادراً مايقدمه دياب فى ألبوماته.

وانطلق معه بـ"يوم تلات" التي طرحت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وحصلت على صدى استماعي كبير في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى نجاحها في الحفلات والأفراح التي قدمها دياب بعد طرحها، وحصلت على أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وامتازت قصتها بكلمات من الوصف والغزل الكلاسيكي، وأعطاها الملحن عزيز الشافعي نكهة نغمية مميزة اكتملت بالتوزيع الشرقي لرامي سمير.

وعاد ليضرب من جديد بأغنية "سهران"

التي قدمها دياب لجمهوره بطريقة تشويقية في إحدى الأفراح، لتكتمل القصة مع طرح الألبوم، وحملت الأغنية جو قصصي غزلي بسيط يحمل كلمات سهلة شبابية يتداولونها يومياً في أحاديثهم، ويجعلك تستمع لها لآخر لحظة حتى تعرف نهاية القصة، وعاد عزيز الشافعي بلحن مختلف عن يوم تلات، حيث اعتمد على تكرار بعض الجمل فيها فأعطى لها شكل استماعي ملفت، ووزعها بلآلات شرقية مميزة طارق مدكور، وحصلت على أكثر من 300 ألف مشاهدة على يوتيوب.

Advertisements

بالإضافة إلى لون تامر الدرامي في

الألبوم من خلال كلمات أغنية "هايعيش يفتكرني" التي سجلت أعلى مشاهدة في الألبوم بين باقي أغنياته، بعد طرحه على "يوتيوب"، حيث اقتربت لحاجز المليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها، حيث تناولت قوة القلب مابعد الفراق، لحنها عمرو مصطفى، وقام بتوزيعها نادر حمدي.

وجاءت أغنية "مكانك في قلبي" بمكانة خاصة في الألبوم، حيث تناولت الذكريات الخالدة التي تبقى برغم البعد، وتناسب جميع العلاقات الإنسانية لاتشترط بين الحبيبين فقط، لحنها شريف بدر، ووزعها طارق مدكور، واقتربت من النصف مليون مشاهدة في ويمين فقط من طرحها على يوتيوب.

يستخدم تامر أسلوب خاص مع الهضبة ليجعل من أغانيه لوحة ثابتة في أذهان متابعيه، يخرج كلماته من قلب قصص ويوميات المستمعين، بكلمات دارجة وبسيطة وحقيقة وهو الطريق الأقرب لنجاح الأغنية، ليتوًج نجاحها بصوت دياب.