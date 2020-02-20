فيديو.. رمضان يزور منزل سفيرة مصر في أمريكا

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "رمضان" على الفيديو: " بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس أنجلوس". يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس أنجلوس". Advertisements View this post on Instagram بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس انجلوس 🇺🇸🇪🇬 A post shared by Mohamed Ramadan ⚡️ (@mohamedramadanws) on Feb 20, 2020 at 3:57am PST يشارك "رمضان" في الماراثون الرمضاني المقبل 2020، من خلال مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى، ويقدم فيه محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ6، وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، إدوارد، ريم سامى، رحاب الجمل. من خلال مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى، ويقدم فيه محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ6، وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، إدوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.

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