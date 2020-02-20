فيديو.. غادة رجب وعبدالله حسن يكشفان كواليس قصة حبهما

حلت المطربة غادة رجب والشاعر عبدالله حسن، ضيوفًا أمس الأربعاء على برنامج "معكم منى الشاذلي".
وكشفت غادة عن بداية قصة حبها بعبد الله، حيث التقيا فى برنامج "مفيش مشكلة خالص" للفنان محمد صبحي، فكان عبد الله حسن يكتب كلمات الأغاني الخاصة بالبرنامج وتقوم غادة بغنائه.
أوضح الشاعر عبد الله حسن، أن أول مرة التقيافيها كان يعرض عليها كلمات أغنية بعنوان " نصي الثاني"، وأعجبت بكلمات الأغنية التي كانت تعبر عن الإطار العام للحلقة، والتي كانت تهدف للدفاع عن حقوق المرأة، ومن هنا بدأ التعارف بين الاثنين وكانت أول خروجة لهما فى الحسين.
أضاف عبدالله، أن أول تلاقى للعائلتين تم فى حفل له بدار الأوبرا المصرية، وفى هذا اليوم قرر الارتباط بها، وبالفعل كشف عن رغبته بالزواج منها لوالده قبل الحديث معها.
يذكر أن زواج غادة رجب من الشاعر عبدالله حسن هو أحدث زيجة تمت في الوسط الفني وقد حضر عدد من الفنانين والفنانات الحفل من بينهم ميرفت أمين، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، بوسي شلبي، وإلهام شاهين والداعية الحبيب علي الجفري.
شاهد الفيديو..
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