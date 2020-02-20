تفاصيل الجولة الغنائية لفريق كايروكي في أوروبا

يستعد الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" لجولة غنائية أوروبية جديدة، وتعتبر هذه الجولة الاوروبية الأولى لعام 2020. وتبدأ جولته بالعاصمة الألمانية برلين، التي نفدت تذاكرها بالكامل، وذلك يوم الخميس الموافق 28 فبراير، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً. فبراير، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً. Advertisements وتستمر رحلته الاوروبية بحفلهم الغنائي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 فبراير على مسرح “Alhambra” الفرنسي الشهير، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء. الموافق 29 فبراير على مسرح “Alhambra” الفرنسي الشهير، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء. ويختتم جولته الغنائية بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم السبت الموافق 1 مارس، وذلك على مسرح Ellectric Ballroom الذي يضم مجموعة مميزة من الحفلات الموسيقية الأوروبية الصاخبة.

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