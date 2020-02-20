فيديو.. زوجة قصي الخولي تهدد بفضحة على السوشيال ميديا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لفتاة تتحدث باللهجة التونسية، وتُدعى مديحة الحمداني، تقول إنها زوجة قصي الخولي، ووالدة ابنه الطفل الرضيع، بدأت مديحة كلامها بالبكاء وبتأكيد أنها سيدة محترمة ومن عائلة مرموقة، وليست كما تم وصفها بأنها ابنة شارع، وتابعت حديثها بالدعاء على قصي الخولي، لأنه

السبب وراء السب والقصف التي تعرضت له من الناس.

أضافت الحمداني، أنها تعرفت على قصي في دبي أثناء عملها هناك، وأنها قررت تسجيل هذا الفيديو بعد ظهوره في برنامج منذ فترة قريبة، يوضح أنه أب مثالي، فقررت الظهور

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في هذا الفيديو لتوضيح أن الفنان السوري قصي الخولي ليس كما يدعي، وأنها هي من تتكفل بكل مصاريف ابنها، وتتعرض للقهر والظلم بسببه.

جدير بالذكر أن قصي الخولي أعلن عن ولادة ابنه منذ أواخر العام الماضي، مما أثار موجة من التساؤلات عن هوية زوجته، ومتى تم هذا الزواج، وانتشرت أيضًا صورة تجمعه والسيدة مديحة الحمداني ليظن البعض أنها زوجته، ولكن تم نفي الأمر.