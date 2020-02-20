مقتل مغني راب أميركي بعد إطلاق النار عليه

ميرنا وليد - بيروت - قُتل مغني الراب الأميركي ​بوب سموك​ داخل منزله، إثر إطلاق النار عليه من جانب رجلين، إقتحما المنزل وهو بداخله، وقد فارق الحياة بعد وصوله الى المستشفى، بينما هرب الجانيان.

ولم تستطع شرطة لوس أنجلوس تحديد دوافع مطلقي النار على سموك، البالغ من العمر 20 عاماً، وما إذا كان إقتحام المنزل بدافع السرقة، أم لدوافع أخرى.

وأوضح الشهود أن الرجلين قاما بإقتحام المنزل مرتديين أقنعة، قبل أن يطلقا رصاصتين ويهربا بعدها سيراً على الأقدام.

وقد كثّفت الشرطة دورياتها الأمنية، بهدف إلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت.

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