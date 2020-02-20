نجمة عالمية تكشف إصابتها بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة البريطانية ​جولي والترز​ أنها خضعت لجراحة لإستئصال 30 سنتيمتراً من القولون، وبدأت علاجاً كيماوياً، بعد تشخيص إصابتها بمرض ​سرطان القولون​، في المرحلة الثالثة.

وقالت والترز لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنها "في حالة جيدة للغاية، أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء".

وتابعت: "خضعت لفحص للتو، وأعلم أنني شفيت".

وأشارت والترز إن مرضها أدى لإستبعادها من بعض مشاهد فيلم "Secret Garden"، الذي شاركها بطولته النجم كولين فيرث.

وذاع صيت والترز بعد تجسيدها شخصية طالبة ناضجة، تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات، جسد شخصيته النجم مايكل كين، في فيلم "Educating Rita" عام 1983.

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