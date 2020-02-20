خاص- أمل عرفة تكشف لـ"الفن" سبب إعتذارها عن المشاركة بـ مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ لموقع "الفن" أنه كان من المفترض أن تسافر أمس إلى الإمارات لتحلّ ضيفة شرف على ​مهرجان الفجيرة الدولي للفنون​، الذي يفتتح مساء اليوم، لكنها إعتذرت عن المشاركة لأسباب وصفتها بالمهنية.

وأكدت أن هذه الأسباب لها علاقة بمستجدات درامية، تخص شخصيتها في مسلسل "​شارع شيكاغو​"، فتصور غداً مشاهد مهمة تلتقي فيها بمواطنها الممثل دريد لحام، الذي يجسد شخصية "نعمان"، والذي أيضاً يتحدث عن الجريمة كلها أول بأول.

وسبق لموقعنا أن كشف بشكل حصري أن عرفة تؤدي في هذا العمل شخصية "سماهر"، التي لا تنال رضا عائلتها بسبب عملها في نادٍ ليلي، بينما شقيقها الضابط في الأمن الجنائي هو الداعم الأكبر لها.

هذا العمل هو الثاني لها هذا الموسم، بعد أن شاركت سابقاً في مسلسل "حارس القدس".

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