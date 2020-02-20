محمود البزاوي يضم صوته لـ شريف منير تجاه أزمة منى فاروق

ميرنا وليد - بيروت - ضم الممثل المصري ​محمود البزاوي​ صوته لزميله الممثل المصري ​شريف منير​ بدعمه للممثلة المصرية ​منى فاروق​ التي كشفت عن مرورها بحالة نفسية صعبة حالياً وتفكيرها بالإنتحار بسبب المشاكل التي تواجهها بعد فضيحة الفيديوهات التي إنتشرت لها مع المخرج المصري خالد يوسف.

وقال البزاوي أنه مستعد للتمثيل مع فاروق، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانه منى فاروق، رحم الله من تغافل ‏لأجل بقاء الود، ودوام المحبة، وستر الذلة، والكمال لايكون لأحد من البشر إلا لله، قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء، وخير ‏الخطائين التوابون، أدعم منى فاروق".‏

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