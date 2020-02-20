ميرنا وليد - بيروت - تعرضت طائرة كانت تستقلها الممثلات المصريات ​ليلى علوي​ و​إلهام شاهين​ و​رانيا فريد شوقي​ وزوجها والفنان المصري خالد سليم، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم من الفنانين، لعطل تقني، وذلك قبل صعودهم إلى متنها في توجههم من فرنسا إلى مصر، وذلك بعد مشاركتهم ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربي.

ونشرت شوقي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة منهم وهم في المطار وعلّقت بالقول:"الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران ألغت الرحلة ونقلونا على فندق في المطار.. الحمدلله على كل شيء بكرة بقى نعرف هنسافر إمتى".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطل تقني في طائرة كانت تستقلها ليلى علوي وإلهام شاهين ورانيا فريد شوقي-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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