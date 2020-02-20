تراند اليوم : نواعم تكشف نهاية مسلسل 2020

الممنوعات، هي العنوان الأساس لمسلسل 2020 الذي تؤدّي بطولته النجمة نادين نسيب إلى جانب قصي خولي من كتابة بلال شحادات ونادين جابر.

أمام نجيم وخولي مجموعة من الممثلين اللبنانيين ومنهم الفنانة المتعددة المواهب ليليان نمري، في تعاون هو الثاني مع شركة الصبّاح للإنتاج بعد “ما فيّي”، والواضح أن الفنان رامي عيّاش سيكون بائع الخضار والمهرّب أو المورّد للممنوعات تحت غطاء الخضار.

دور ليليان نمري

وعلمنا أن ليليان نمري ستكون “معلمّة” بالمعنى المعروف في الدراما ولها تأثير وكلمة على أفراد العصابة وسط أجواء من الجدّية، وهذا ما سيحمل نمري إلى الجدّية عن طريق فرض سيطرتها على باقي أفراد العصابة.

في السياق، علمنا أن نهاية المسلسل لن تكون سعيدة، وهو أمر كان المخرج فيليب أسمر يعتمده في إنتاجاته مع شركة الصبّاح، وتجري حالياً عمليات التصوير إذ تؤكد المعلومات أنه في نهاية آذار/ مارس المقبل يجب أن يكون المسلسل منتهياً على صعيد الإنتاج والتصوير ريثما يذهب إلى المونتاج.

ردّ قاسٍ

في أيّ حال، ردّت نادين نسيب نجيم بقساوة على الذين فبركوا تصريحاً نُسب إليها في الهجوم على الممثلة السورية كاريس بشار، وعلم أنّ تضامناً كبيراً لقيته نجيم بعد توضيحها، وأنه تم التواصل بين نادين وكاريس بهذا الشأن وتوضّحت المسألة في وقت تستعيد فيه الحملة بين الممثل اللبناني والممثل السوري أو الجدل حول الإنتاجات المشتركة زخمها كما كل سنة في الاشهر التي تسبق شهر الصوم وموسم الدراما، وأثناء فترات التصوير التي تجمع بين ممثلين من سوريا ولبنان في مسلسل واحد، وهذه السنة المجموعة لا يُستهان بها بين الثنائي السوري واللبناني في أبرز المسلسلات الخاصة برمضان.