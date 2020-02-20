تراند اليوم : ماريتا الحلّاني : متحمّسة جدّاً لـ2020

منذ أيام، أُعلن عن انضمام الفنانة ماريتا الحلاني إلى مسلسل 2020 الذي سيُعرض في رمضان المقبل، وهو من بطولة الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي وهو من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

أوّل مرّة

ماريتا وفي أوّل تجربة تمثيلية لها، تقدّم خلال العمل شخصية فتاة في السلك العسكري، حيث بات معروفاً أن المسلسل يأخذ طابعاً بوليسياً، تجسّد فيه نادين نجيم شخصية قيادية تُدعى النقيب سما، أما قصي فيجسّد شخصية زعيم عصابة.

تصوير مشاهد

ماريتا التي تصوّر مشاهدها هذه الأيام، أعربت في تصريح خاص لنواعم عن حماستها الشديدة بالمشاركة في هذه التجربة الفريدة بالنسبة إليها، مشيرةً إلى أن سعادتها لا توصف خصوصاً أنها المرّة الأولى التي تطلّ فيها على جمهورها من باب الدراما وفي شهر رمضان.

وكما أصبح معلوماً أن النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب ستغنّي شارة المسلسل بعد النجاح الباهر الذي حققته بأغنية “يا بتفكر يا بتحس” في رمضان الماضي من خلال غنائها شارة مسلسل “خمسة ونص”.

انضمام رامي عياش

وبحسب معلومات خاصة بموقع نواعم، انضمّ أيضاً إلى المسلسل البوب ستار رامي عياش حيث سيحلّ ضيف شرف ضمن دور محوري، وقد بدأ رامي بتصوير مشاهده منذ حوالي الأربعة أسابيع.

يُذكر أن ماريتا نشرت في الفترة الأخيرة فيديوهات عدّة عبر تطبيق تيك توك حيث كان لها فقرات تمثيلية قصيرة. فما هو الدور الذي ستؤديه ماريتا في المسلسل، وهل ستنجح في إقناع المشاهد؟ الأشهر القليلة المقبلة ستكون حتماً كفيلة بالإجابة.