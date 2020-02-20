ياسمين الجيلاني وابنتها في المستشفى وزوجها يطلب الدعاء لهما

أثار الممثل المصري ​عمر خورشيد​ القلق حول صحّة زوجته الممثلة ياسمين الجيلاني وابنتهما إيما البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعد أن كشف عن دخولهما إلى المستشفى منذ يومين.

وقال عمر إنهما لا تزالان ترقدان في المستشفى، وكتب عبر صفحته الخاصة على "تويتر" :"إذا سمحتم، مراتي و بنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين، انا مش عايز حد يتصل او يكومنت او اي حاجة لو سمحت عينك جت على البوست، ادعيلهم بالشفاء العاجل".

وأثار خورشيد بكلامه هذا قلق المتابعين، الذين تساءلوا عن طبيعة مرضهما، إذ أنه لم يكشف أية تفاصيل عنه.

يشار إلى أن خورشيد والجيلاني كانا رزقا بطفلتهما الأولى إيما في العام 2017 وذلك بعد عامين على زواجهما في العام 2015.

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ولا يزال وضع ياسمين الصحي وابنتها مجهولاً، في ظل عدم كشف عمر أي تفاصيل.

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